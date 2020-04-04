رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: نشعر بقدر من الخطورة من الانتقال المحلي لـ«كورونا»

السبت 04/أبريل/2020 - 10:30 م
، فيصل محمد صالح
، فيصل محمد صالح
أ ش أ
طباعة
قال وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، إن عدد الحالات التي تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا في السودان 10 حالات، منها 8 قادمة من الخارج وحالتان مخالطتان، موضحا أن تلك المرحلة (الانتقال المحلي) مرحلة فيها قدر من الخطورة، لأنه لم يكن هناك انتقال محلي للفيروس في السودان.

وأضاف صالح، في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، أنه تأكد الآن حالتان للانتقال المحلي، وهذه مرحلة كنا نخشاها ولا نرغب في الوصول إليها، لكنها لا تصل إلى حد الخطورة الكاملة، عبر الانتقال المجتمعي الكامل، لكنها تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لضبط الحركة والالتزام بالتعليمات الصحية، للبعد عن الانتشار المجتمعي.

وأشار إلى أن هناك حالتي وفاة من ضمن المصابين العشرة، وهى نسبة عالية، لكن ربما لأن الحالتين اكتشفتا في مرحلة متأخرة، لافتا إلى أن المرض ينتشر في العالم لكن هناك أيضا قصص نجاح في التصدي للفيروس، مثل اليونان التي اُكتشف فيها حالات محدودة جدا، لأنها لم تستهن بالمرض.

وأوضح أن حالات التعقيم مستمرة في مختلف المناطق في السودان تساهم فيها منظمات المجتمع المدني، مما يُسبب تفاؤلا كبيرا بخصوص نشر الوعي أيضا، منوها بأن مبادرة المهندسين انتجت نموذجا لجهاز تنفس صناعي وسلمته للأطباء لتجربته وإبداء الملاحظات عليه، لأن الحل الآن هو التصنيع الذاتي لتلك الأجهزة في ظل ندرة تلك الأجهزة في العالم.

موضوعات متعلقة

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 14 .. الموعد والقنوات الناقلة

الأرصاد تكشف موعد استقبال فصل الصيف (فيديو)

نجل سيدة «النجيلة» المتوفاة بكورونا: «الناس عاوزه تحطنا فى صفيحة زبالة»

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

جمال بيومي يكشف أهمية زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا (فيديو)

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

محمود التهامى يبدع فى حفل أونلاين على مسرح الشباب والرياضة

هل هناك كتب تنبأت بفيروس كورونا؟.. أساتذة وباحثون في التاريخ يجيبون

بعد قليل.. «أليس فى بلاد العجائب» على قناة الثقافة باليوتيوب

كتب نادرة فى «سلسلة التراث» عبر بوابة الثقافة مجانًا