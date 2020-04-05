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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 خطوات لتيسير الإجراءات عند توزيع السلع التموينية

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:00 ص
جريدة الدستور
صلاح عامر
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حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ٦ خطوات لتوزيع شركات تجارة الجملة علي البقاليين ومشروع جمعيتي لمنع أي ازدحام أو تكدس أمام فروع الشركة للوقاية من فيروس كورونا.

وحصلت الدستور علي نسخة من المذكرة التي أعدتها الوزارة ورفعتها إلي مديريات التموين والتجارة الداخلية وشملت أبرز هذه الخطوات وهي الخطوة الأولى بأن تقوم مديرية التموين بالتنسيق مع فرع شركات تجارة الجملة بتقسيم اعداد للبداليين ووضع برنامج زمني لعمليات الصرف خلال الأسبوع.

ثانيًا أن: تراعي شركات تجارة الجملة في المحافظات قرب المسافات بين بدالي التموين ومخازن تجارة الجملة ليساهم في سهولة ويسر لمنع الازدحام.

ثالثا أن: يتم زيادة قيمة وكمية الاستعاضات المنصرفة وفي حال صرف أكثر من استعاضة لتكرار صرف السلع التموينية علي البقاليين يراعي عدم التكدس والزحام أمام فروع الجملة.

رابعا: صدرت تعليمات من الوزارة إلي فروع شركات تجارة الجملة بأن تعمل خلال أيام الجمعة من كل أسبوع بدلًا من الإجازات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بانتشار فيروس كورونا وتطبيق حظر التجوال.

خامسًا أن: تتولي شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث تنظيم عمليات الصرف للسلع التموينية من خلال الاستعاضات علي مشروع جمعيتي في المحافظات.

سادسا أن: تقوم شركات تجارة الجملة بتوفير أرصدة احتياطية وزيادتها مع كثافة السلع المنصرفة البقاليين ومشروع جمعيتي.

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