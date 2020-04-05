محمد رمضان يطرح الأغنية الثانية لمسلسل «البرنس» بصوت رضا البحراوى (فيديو)

أطلق الفنان محمد رمضان أغنية دعائية جديدة بصوت المطرب الشعبي رضا البحراوي ، عبر قناته الشخصية على موقع يوتيوب ، وحملت اسم « برنس من يومك» لتكون الأغنية الثانية ل مسلسل البرنس الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.محمد رمضان ينشر أغنية برنس من يومك من مسلسل البرنسوطرح محمد رمضان أول أغنية بصوت المطرب حسن شاكوش وكانت تحمل اسم « شارع أيامي» .مسلسل « البرنس» من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته بجانب النجم محمد رمضان كل من أحمد زاهر دنيا عبدالعزيز نور اللبنانية رحاب الجمل واخرون.والعمل يعد التعاون الثاني في الدراما بين الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي عقب مسلسل الأسطورة الذي حقق نجاحا كبيرا.شاهد أغنية برنس من يومك