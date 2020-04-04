الولايات المتحدة: 300 ألف بكورونا و8 آلاف حالة وفاة

سجلت الولايات المتحدة، اليوم السبت، 769 حالة وفاة جديدة جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 8173 حالة.وأوضحت السلطات الأمريكية، أنه تم أيضا تسجيل حوالي 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 301147 حالة حتى الآن.يذكر أن ولاية نيويورك، أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 630 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية فقط في أعلى معدل يومي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3565 حالة.وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، إن ولايته لم تصل حتى الآن إلى ذروة عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تخطت الاصابات أكثر من 100 ألف إصابة.