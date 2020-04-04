رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نجل سيدة «النجيلة» المتوفاه بكورونا: «الناس عاوزة تحطنا في صفيحة زبالة»

السبت 04/أبريل/2020 - 10:01 م
سيدة النجيلة
سيدة النجيلة
أحمد عبد العزيز
طباعة
أكد أحمد صبحي، ابن سيدة الإسكندرية المتوفاة في مستشفى النجيلة بعد إصابتها بفيروس كورونا، أنه لم يرفض استلام جثمان والدته، وقام بدفنها هو ووالده وشقيقته وابن عمه، وصلوا عليها صلاة الجنازة، لافتا إلى أن والدته ماتت متأثرة بمرض كورونا، وليس بسبب مشادة كما ادعى البعض.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إن الجميع تخلى عنه، ورفض أهله مساعدته في استلام جثمان والدته، متابعا: "الناس عاوزة تاخدنا وتحطنا في صفيحة زبالة".

وأضاف "صبحي"، أنه بعد التواصل مع مأمور قسم النجيلة بمحافظة مطروح، تم الاتفاق على أنه سيذهب لاستلام جثمان والدته ودفنها في مقابر النجيلة، ولكن لم يتم ذلك، وتواصل معه عدد من أهالي النجيلة وتولوا نقل جثمان والدته إلى الإسكندرية، ليتم دفنها في مقابر الأسرة بمقابر عمود السواري بكرموز.

وتابع باكيا: "حملت النعش بمساعدة ضابط من قسم شرطة كرموز وأفراد من الأمن"، موجها الشكر لكل من ساعده في دفن جثمان والدته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تخطي الـ1000.. أطباء يرسمون «خريطة النجاة» من السيناريو الأسوأ

الرئيس السيسي: مصر تتضامن مع حكومات وشعوب العالم فى محاربة فيروس كورونا

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الحكومة تعلن بدء تشغيل خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الأردن يراقب حظر التجوال بطائرات دون طيار

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

محمود التهامى يبدع فى حفل أونلاين على مسرح الشباب والرياضة

بعد قليل.. «أليس فى بلاد العجائب» على قناة الثقافة باليوتيوب

كتب نادرة فى «سلسلة التراث» عبر بوابة الثقافة مجانًا

هل شهد المجتمع مسيرات ضد الأوبئة مثل أحداث الإسكندرية؟.. مؤرخون يجيبون