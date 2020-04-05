حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 5 أبريل 2020

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قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد 5 أبريل 2020، وفيما يتعلق ببرج الجدي قالت:: ثق بقدرك أيها الجدي، واعلم أن الأيام المقبلة قد تكون استثنائية في حياتك، ربما يهبط عليك الحظ فجأة وترى أن حلًا يطرأ لقضية اعتقدتها فاقدة الأمل.: تفرح لخبر سار وتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم، وتستعيد البسمة التي غابت عن شفتيك.: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين؛ لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.