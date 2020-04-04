السودان يعلن ارتفاع حالات اشتباه الإصابة بـ«كورونا» لـ 151

أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى 151، فيما لم تسجل حالات إصابة جديدة بالمرض.وأفادت الصحة السودانية فى بيان صحفى صادر اليوم السبت، بأن جملة حالات الاشتباه بفيروس كورونا بلغت 151 حالة اشتباه بمراكز العزل بالسودان حتى يوم أمس الجمعة.وأوضحت الصحة أنها لم تسجل أى حالات إصابة جديدة بالمرض، لافتة إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة 8، بالإضافة إلى حالتي وفاة تم الإعلان عنهما سابقا.