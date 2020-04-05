حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 5 أبريل 2020

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قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب ليوم الأحد 5 أبريل 2020 على النحو التالي:: يعلن هذا اليوم عن علاقة مهنية جيّدة، وقد تواجه موقفًا محرجًا يسبب لك انزعاجًا أمام الزملاء وربّ العمل، لكنك توضح وجهة نظرك.: قد تعلن فجأة عن موعد ارتباطك أو قد تفكر في القيام برحلة شهر عسل، وهذا ما يفرح الجميع الذين يتمنون لك حياة عاطفية سعيدة.: أنت كسول بعض الشيء وتحب المآكل الشهية والدسمة، عليك الانتباه والحذر من المضاعفات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.