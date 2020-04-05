حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 5 أبريل 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الأسد ليوم الأحد 5 أبريل 2020 على النحو التالي:مهنيًا: يجعل هذا اليوم الزملاء أكثر تعاطفًا معك في مشروع كبير في طريقه إليك، فيساندونك في كل خطوة تقدم عليها ويشجعونك.عاطفيًا: لا يتطلب الأمر تدخل أحد لتطرية الأجواء بينك وبين الشريك وتقريب القلوب، يكفي أن تتصارحا وتحددا نقاط الخلاف الواجب حلها.صحيًا: أمامك خياران أصعبهما مر: إما الحمية أو التفريط في صحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.