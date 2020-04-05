حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 5 أبريل 2020

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قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لبرج الجوزاء ليوم الأحد 5 ابريل 2020 على النحو التالي:: يدفعك حادث طارئ هذا اليوم إلى إلتزام القوانين واعتماد الوقاية وتقبّل الأوضاع من دون احتجاج والقيام برقابة ذاتية.: تجد الارتياح والطمأنينة في أحضان الحبيب، أما إذا كنت عازبًا فانتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة إلى حياتك.: تجنّب أيّ تحرك هذا اليوم، فهو سلبيّ ويحمل فشلًا قد ينعكس على وضعك الصحي، فانتبه جيدًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.