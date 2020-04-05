حظك اليوم.. برج الثور الأحد 5 أبريل 2020

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قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور ليوم الأحد 5 ابريل 2020 على النحو التالي:: تصب اهتمامك على بعض الشؤون المالية والمشاريع الإبداعية ولا تتراجع أمام الفشل الذي تعده مرحلة عابرة في مسيرتك الناجحة.: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها وإفلاتها من إمكان حلها بأسرع ما يمكن.: تتحرّر من القيود الضاغطة عليك، وتجذب الاهتمام وقد تتبوأ مركزًا أو تحتل مكانًا لا يليق الاّ بك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.