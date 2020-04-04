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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير وتعقيم 174 قرية ومنشأة حكومية وصحية ضد كورونا فى بنى سويف

السبت 04/أبريل/2020 - 09:41 م
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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قاد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم السبت، فرق من ناقلات الأمراض التابعة لإدارة المتوطنة والطب الوقائي بالمديرية إلى قريتي "بني عفان ودموشيا" بمركز بني سويف وذلك لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الحكومية والمنازل والشوارع ودور العبادة لمنع انتشار الفيروس، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وأسفرت الحملات اليومية، عن تطهير 9 قرى بمركز بني سويف، و83 منشأة صحية و82 منشأة حكومية، بالإضافة إلى مصنع شهير للإلكترونيات.

وضمت الفرق الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة زهراء محمد العربي مدير إدارة الأمراض المتوطنة، حيث قامت الفرق بعمليات التعقيم والتطهير في كافة أنحاء القري بما يضمن سلامة وصحة المواطنين وتم توزيع عددًا من البوسترات موضح بها شرح مبسط لكيفية الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

كما ناشدت الفرق الأهالي بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج الإ للضرورة والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تعلنها وزارة الصحة من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام من أجل منع انتقال العدوى بالفيروس.
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم 174 قرية ومنشأة حكومية وصحية ضد كورونا فى بنى سويف
تطهير وتعقيم 174 قرية ومنشأة حكومية وصحية ضد كورونا فى بنى سويف
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم 174 قرية ومنشأة حكومية وصحية ضد كورونا فى بنى سويف
تطهير وتعقيم 174 قرية ومنشأة حكومية وصحية ضد كورونا فى بنى سويف

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