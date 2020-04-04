بايدن: ترامب أسوأ من يقود أمريكا في مواجهة «كورونا»

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة، إن الرئيس دونالد ترامب، هو أسوأ رئيس أمريكي في التعامل مع الأزمات الصحية، في إشارة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).وأكد بايدن، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي: "في يناير دعوت لتحرك فوري من لمحاربة الخطر المتنامي، الذي كان يمثله فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك بعد ظهوره في الصين".وتابع: "أساء ترامب تقدير الموقف، وقلل من حجم الخطر، الذي يمثله فيروس كورونا المستجد".وأضاف: "مازلت أحتفظ برأي منذ ذلك الحين، وهو أن ترامب هو أسوأ قائد يمكنه أن يقود الناس في مواجهة الأزمات الصحية".وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص.