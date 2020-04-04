تأجيل قطع الكهرباء في دمياط بسبب امتحانات أولى ثانوي

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، شكاوى من أهالي كفر البطيخ يتضررون فيها من إعلان هندسة الكهرباء بتنفيذ أعمال صيانة التي سيترتب عليها قطع الكهرباء بعدد من المناطق غدًا الأحد الذي يوافق بدء الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الأول الثانوي.وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم التواصل مع الجهات المختصة لبحث هذه الشكوى فورًا والعمل على تحقيق الصالح العام للطلاب.وأعلنت المحافظ أنه تم إرجاء أعمال الصيانة وإلغاء قطع الكهرباء لحين انتهاء الامتحانات على الرغم من أن هذا الفصل يعد جزئيًا ومحدودا، حيث يقتصر على 5 محولات فقط، لافتة إلى أن الجهة المختصة قد أكدت قيامها بالتنسيق مع إدارة كفر البطيخ التعليمية لتحديد مواعيد الصيانة في أوقات أخرى حرصًا على الاستقرار النفسي والذهني للطلاب.