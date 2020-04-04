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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ مناعة: مصر بدأت المرحلة الأخطر في سيناريوهات تفشي كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:36 م
الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة
محمود عرفات
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قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة بجامعة عين شمس ورئيس قسم الباطنة بالكلية، إن هناك 3 مراحل لانتشار وتفشي الوباء، موضحا أن المرحلة الأولى هي مرحلة الحالات المستوردة والتي يكون فيها الإصابات من الخارج، ممثلين في سياح وعالقين في الخارج، وفيها يمكن حصر أعداد المصابين والمخالطين لهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المرحلة الثانية هي مرحلة الانتشار المحلي، وهي ظهور الإصابات بين الحالات المخالطين للعائدين من الخارج، وهذه المرحلة أيضا يمكن فيها تقصي أعداد الوافدين، والمخالطين لهم وعلاجهم.

وتابع أن المرحلة الأخيرة والأسوأ، هي مرحلة الانتشار المجتمعي والتي لا يمكن فيها تحديد مصدر الإصابة أو المخالطين لها، وبالتالي يصعب السيطرة على تفشي المرض، موضحا أن مصر الآن بعد تسجيلها أكثر من ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بدأت في مرحلة الانتشار المجتمعي.

وواصل أن مرحلة الانتشار المجتمعي خطرة للغاية، وعدد الإصابات بها قد يفوق قدرة المنظومة الصحية في مصر.

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