النرويج تعتزم خفض إنتاجها من النفط إذا توصل كبار المنتجين إلى اتفاق

قالت النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في غرب أوروبا، اليوم السبت إنها ستبحث تقليص إنتاجها من النفط إذا توصل كبار منتجي الخام في العالم إلى اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على التوصل لاتفاق لخفض الإنتاج بنحو 10 في المئة من الإمدادات العالمية فيما تعتقد الدول الأعضاء أنه سيكون جهدا عالميا لم يسبق له مثيل تشارك فيه الولايات المتحدة.لكن الولايات المتحدة لم تعلن حتى الآن أي التزام بالانضمام إلى هذه الجهود.وفقدت أسعار النفط ثلثي قيمتها في الربع الأول من العام بسبب تراجع الطلب الناجم عن حالات العزل العام التي اتخذتها الدول جراء تفشي فيروس كورونا وبعد فشل السعودية وروسيا في الاتفاق على خفض الإنتاج.وهوت أسعار نفط بحر الشمال إلى أدنى مستوى لها في 18 عاما وتراجعت إلى 21.65 دولارا للبرميل في 30 مارس آذار. ثم تعافت الأسعار منذ ذلك الحين لتبلغ أكثر من 30 دولارا للبرميل على أمل التوصل لاتفاق جديد على خفض إنتاج النفط.