الديهي: ما يقوم به أردوغان وعصابته عار على تركيا

سخر الإعلامي نشأت الديهي، من استيلاء تركيا على طائرة محملة بأجهزة تنفس صناعي في طريقها من الصين لإسبانيا عبر المطارات التركية، قائلًا: "إن شعار هذه المرحلة الآن اخطف وأجري"، مشددًا على أن مصر تقدم درسا للعالم أجمع أن الأزمات تفرز الرجال بمساعدتها للدول الصديقة لمواجهة أزمة كورونا.وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن ما قامت به الحكومة التركية يعكس مدى القبح والقرصنة والندالة التركية، وهذه قرصنة وسطو دولة وليس أفراد، يؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم عصابة وحرامي تاريخي يسجل لتركيا عار في كتب التاريخ.وتابع أن هذا السطو غير مسبوق، وسرقة في وضح النهار، مؤكدًا أن ما يقوم به أردوغان وعصابته عار على تركيا.واستطرد، أن تركيا مقبلة على كارثة محققة في مجال حقوق الإنسان داخل وخارج السجون، محذرًا من كارثة إنسانية داخل السجون التركية، ففيروس كورونا في تركيا ينتشر بصورة كبيرة، وهناك صحيفة أمريكية تؤكد أن معدل انتشار كورونا في تركيا زاد عن إسبانيا وإيطاليا.