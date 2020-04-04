رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: ما يقوم به أردوغان وعصابته عار على تركيا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:27 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
سخر الإعلامي نشأت الديهي، من استيلاء تركيا على طائرة محملة بأجهزة تنفس صناعي في طريقها من الصين لإسبانيا عبر المطارات التركية، قائلًا: "إن شعار هذه المرحلة الآن اخطف وأجري"، مشددًا على أن مصر تقدم درسا للعالم أجمع أن الأزمات تفرز الرجال بمساعدتها للدول الصديقة لمواجهة أزمة كورونا.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن ما قامت به الحكومة التركية يعكس مدى القبح والقرصنة والندالة التركية، وهذه قرصنة وسطو دولة وليس أفراد، يؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم عصابة وحرامي تاريخي يسجل لتركيا عار في كتب التاريخ.

وتابع أن هذا السطو غير مسبوق، وسرقة في وضح النهار، مؤكدًا أن ما يقوم به أردوغان وعصابته عار على تركيا.

واستطرد، أن تركيا مقبلة على كارثة محققة في مجال حقوق الإنسان داخل وخارج السجون، محذرًا من كارثة إنسانية داخل السجون التركية، ففيروس كورونا في تركيا ينتشر بصورة كبيرة، وهناك صحيفة أمريكية تؤكد أن معدل انتشار كورونا في تركيا زاد عن إسبانيا وإيطاليا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إيطاليا قد يكون 12 مليونًا

الأردن يراقب حظر التجوال بطائرات دون طيار

الرئيس السيسي: مصر تتضامن مع حكومات وشعوب العالم فى محاربة فيروس كورونا

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الأردن يراقب حظر التجوال بطائرات دون طيار

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

محمود التهامى يبدع فى حفل أونلاين على مسرح الشباب والرياضة

بعد قليل.. «أليس فى بلاد العجائب» على قناة الثقافة باليوتيوب

كتب نادرة فى «سلسلة التراث» عبر بوابة الثقافة مجانًا

هل شهد المجتمع مسيرات ضد الأوبئة مثل أحداث الإسكندرية؟.. مؤرخون يجيبون