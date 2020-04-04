محمود التهامى يبدع فى حفل أونلاين على مسرح الشباب والرياضة

قدم الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، مساء أمس الجمعة، باقة من أجمل قصائده، خلال حفل أونلاين قام بإحياءه على مسرح الشباب والرياضة، بمصاحبة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة ومشاركة فرقة الحفل الدينى للفائزين بمسابقة إبداع الإنشاد الدينى، بالتعاون مع شركة أورانج تحت شعار خليك في البيت.وشارك فى تقديم الحفل كابتن حازم إمام، نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق.وتم بث الحفل مباشرة من خلال الوسائل التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر البوابة الإلكترونية، وعبر قناة التهامى لإتاحة مشاهدتها من المنازل، وقد شهد الحفل متابعة كبيرة من مختلف طوائف المجتمع من الشباب والأسرة ومحبى الإنشاد الدينى ومريدى الشيخ محمود.جدير بالذكر أن الشيخ محمود التهامى، قد قدم حفلين أونلاين خلال الشهر الماضى، ضمن مبادرة التهامي خليك فى بيتك، في إطار حرصه على منع التجمعات، ولتشجيع المواطنين على الجلوس في المنزل، في ظل ما تواجهه مصر والعالم من مخاطر صحية.وكان الحفل الأول يوم مولد السيدة زينب رضى الله عنها أون لاين عبر الإنترنت، وقد بدأ البث من خلال الإعلامي رامي رضوان، فى برنامجه مساء دى أم سى المذاع على قناة دى إم سى.وقدم نقيب المنشدين الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تعاونه مع نقابة الإنشاد الديني، موضحا أن هذا العمل يأتى ذلك فى ضوء إقامة وزارة الشباب والرياضة للعديد من الأنشطة والفعاليات من خلال الوسائل الإلكترونية لإتاحة مشاهدتها للشباب والأسر المصرية من المنازل.