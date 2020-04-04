أمن الشرقية يعثر على «طفلة الحسينية» في خزان

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية على جثة طفلة بعد 24 ساعة من اختفائها، وتم تحرير محضر والتحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الحسينية العام.تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا باختفاء الطفلة (بسمة.ع.ا) 11 سنة، بالصف الخامس الابتدائي، مقيمة بقرية سماكين الشرق دائرة مركز الحسينية.وتم العثور على جثة الطفلة اليوم، ملقاة داخل خزان، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للكشف عن ملابسات الحادث وتفاصيله.