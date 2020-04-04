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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: السيسي يدعو دول العالم أجمع للتعاون للخروج من أزمة كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:17 م
السيسي
السيسي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني؛ لمراجعة الموقف العام في ضوء المستجد وهو فيروس كورونا.

وأضاف مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية.

وتابع أن الرئيس السيسي يدعو المصريين للتحلي بالصبر والتفاؤل الحذر، من خلال تغريده له مد خلالها يد العون المصرية لدول العالم أجمع، داعيا العالم للتعاون، قال خلالها: "مصر تتضامن حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيريس كورونا ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، ففي أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضى هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع، إن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسؤولية والتفاؤل والصبر، حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع".

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