الجيش اليمنى يعلن تحقيق تقدم جديد.. ويحرر عددًا من المواقع

أعلن الجيش الوطني اليمني، مسنودًا بمدفيعة قوات التحالف العربي، اليوم السبت، إحراز تقدم جديد وتحرير عدد من المواقع في مديرية باقم بمحافظة صعدة؛ إثر هجوم نوعي على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا في المديرية.وقال قائد أركان حرب اللواء الخامس العقيد سليمان النويهي - لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - "إن قوات الجيش الوطني في اللواء الخامس شنت عملية هجوم نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية تمكنت من خلاله تحرير منطقة المزارع المحيطة بمركز مديرية باقم".وأضاف: "أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطائرات الأباتشي لقوات التحالف داهمت مواقع عناصر الميليشيا ودمرت التحصينات والمتارس التي كانت تختبئ فيها المليشيات الحوثية"، مشيرًا الى مقتل واصابة العشرات من المليشيا واغتنام الجيش الوطني الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".