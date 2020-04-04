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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة الهندية يؤكد دعم بلاده لأسبانيا فى أزمة كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:12 م
ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأسباني بيدرو سانشيز تضامن بلاده المستمر مع أسبانيا في أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص في أوروبا.

وذكر بيان الخارجية الهندية أن مودي أكد وقوف بلاده جنبًا إلى جنب مع مدريد، معربًا عن استعداد حكومته لتقديم الدعم قدر المستطاع.. حسبما أوردت صحيفة "بيزنس ستاندارد" الهندية، على موقعها الإلكتروني.

وأضاف: أن الجانبين قد اتفقا على ضرورة دخول عهد جديد من العولمة والتعاون الدولي في سبيل مكافحة هذا الوباء العالمي.

وكانت الخارجية الهندية أعلنت - في وقت سابق - إجراء رئيس الوزراء الهندي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سبل مكافحة تفشي فيروس "كورونا".

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