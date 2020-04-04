رئيس وزراء الهند يبحث هاتفيًا مع ترامب سبل مكافحة تفشى كورونا





وذكر البيان أن رئيس الوزراء الهندي قدم تعازيه إلى الرئيس الأمريكي في وفاة أكثر من 7000 شخص بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم السبت، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث أكدا ضرورة تضافر الجهود بين كلا البلدين في سبيل الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وذكر مودي: "عقدت محادثة هاتفية مع الرئيس ترامب، فقد أجرينا مناقشة جيدة، اتفقنا خلالها على نشر القوة الكاملة للشراكة الهندية الأمريكية لمحاربة فيروس كورونا".وكانت وزارة الشئون الخارجية الهندية نشرت بيانًا كشف فيه تفاصيل المحادثة الهاتفية بين مودي وترامب.