الباز: إقالة حاتم أبوالقاسم مدير معهد الأورام خلال ساعات

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه وفقًا للمعلومات المتوفرة لديه، فإنه خلال ساعات قد يصدر قرار بإقالة الدكتور حاتم أبوالقاسم مدير المعهد القومي للأورام، على خلفية أزمة إصابة بعض الأطقم الطبية بالمعهد بفيروس كورونا.وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن الدكتور حاتم أبوالقاسم، لم يقصر داخل المعهد، متابعًا: "أعتقد أن التقصير كان في خطابه الذي كان له أثر سيئ للغاية على المتواجدين داخل المعهد".وكان الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، قال في تصريحات تليفزيونية، إن انتشار إصابات بفيروس كورونا في معهد الأورام بدأ منذ أسبوع بعد ظهور أعراض المرض على أحد الممرضين وتم عزله على الفور بعد تأكد إصابته، وتم عمل عزل 5 مخالطين له تأكدت إصاباتهم، وتوالت حالات الإصابة.