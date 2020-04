أبرز المعلومات عن الجوكر هيث ليدجر الفنان الأسترالي في ذكرى ميلاده

يرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الممثل العالمي "هيث ليدجر":* ولد عام 4 إبريل عام 1979.* ابتدى مشواره الفني بالمشاركة في فيلمه الذي حمل أسم "Clowning Around" عام 1992، ثم قد بعد ذلك العديد من الأعمال الفنية التي وصل عددها إلى 23 عملا من بينهم: مسلسل "Ship to Shore"، ومسلسل "Sweat"، وفيلم "Black rock"، و"10 Things I Hate About You - Patrick Verona"، و"The Patriot"، و"Ned Kelly"، و"Brokeback Mountain"، وفيلمه الشهير "The Dark Knight".* أخر أعماله كانت فيلمي "The Imaginarium of Doctor Parnassus" عام 2009، وفيلم "The Tree of Life" عام 2010.* قام بتأسيس شركة موسيقية بالتعاون مع المطرب الشهير "بين هاربر" كنا قام بإخراج عدد من أغنايته التي صورت على طريقة الفيديو كليب، حيث كان له تجربة إخراجية مع المنتج والمؤلف "الآن سكوت" في النسخة الجديدة من "The Queen's Gambit" والتي كانت التجربة الأولى له في عام الإخراج.* حصل على العديد من الجوائز من بينهم جائزتين للأوسكار وجائزتين من الجولدن جلوب عن نفس العملين الأولى كأفضل ممثل رئيسى في عام 2006 عن فيلم "Broke back Mountain"، والجائزة الثانية عن أفضل ممثل مساعد عام 2009 عن فيلم "The Dark Knight" وفاز بها بعد وفاته وتسلم الجائزة والده ووالدته وأخته.* كان مدمنا لمخدر الكوكايين بالإضافة إلى شريه الزائد للمشروبات الكوحولية وفى عام 2006 التقط له فيديو وهو يقوم بتناول الكوكايين وسط مجموعة من أصدقائه، كما عانى من الإكتئاب بشكل كبير قبل وفاته خاصة بعد انفصاله عن زوجتهن.