الباز: مشهد وصول المساعدات المصرية الطبية لإيطاليا أسعدني

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حالة الهجوم على الدولة المصرية بعد التبرع لإيطاليا للمرة الثانية بمستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تصرف الدولة المصرية أعجبه وأسعده بشكل شخصي.وقال الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن مصر ورئيسها على قدر المسئولية، ووضع الدولة في خطر كورونا أفضل بكثير من وضع دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وأمريكا.وأضاف أن عدد المصابين بكورونا أمس، كان 120، والكل وقتها توقع أن الأيام القادمة ستكون أكثر سوءًا، إلا أن عدد المصابين اليوم 85 إصابة.وتابع: "أفضلية الوضع على الأرض في مصر بتخليك تبص على دول العالم اللي عندها مشاكل كبيرة، والأسرة الإنسانية كلها مهددة، وطبيعي جدًا اللى يقدر يساعد يساعد".