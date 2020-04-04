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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استئناف أنشطة صناعة البناء

السبت 04/أبريل/2020 - 08:37 م
رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، أن الحكومة قررت استئناف الأنشطة في مجال البناء، وذلك بهدف توفير فرص العمل وإحياء الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد على الرغم من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح خان في حديثه للصحفيين، أن استئناف العمل في قطاع البناء يأتي لمساعدة العمال المتأثرين بالإغلاق في أعقاب فيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال: إن الحكومة الفيدرالية اتخذت هذا القرار بالتشاور مع حكومات الأقاليم، وذلك بهدف إحياء الأنشطة التجارية والاقتصادية المتضررة بالوضع الناجم عن الوباء العالمي، كما أعلن خان الحوافز لقطاع البناء، مضيفا، أن الحكومة تركز على صناعة البناء في البلاد من خلال توفير التسهيلات والحوافز، وتابع أن صناعة البناء ستساعد في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، وقال أنه لا يمكن الإغلاق التام في البلاد.

وصرح عمران خان، بأن الحكومة تحاول حماية العمال من البطالة والجوع بسبب الإغلاق، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أيضا حزمة الإغاثة لدعم ومساعدة ماليا للفقراء والمحتاجين المتأثرين بالإغلاق في أعقاب فيروس كورونا في البلاد.

وعلى صعيد آخر، أعلن البنك الدولي عن تمويل بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لدعم باكستان للتعامل مع التحديات من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البنك في بيان له، أن المبلغ سيدعم استعدادات باكستان والرد الطارئ في مجال الصحة، ويضم الحماية الاجتماعية وإجراءات التعليم لمساعدة الفقراء والفئات الضعيفة للتعامل مع آثار الوباء العالمي.

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