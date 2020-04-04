423 حالة إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن تسجيل 423 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، إضافة إلى سادس حالة وفاة خلال اليوم السبت.وقالت وزارة الصحة في الاحتلال، إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 7851 حالة، و45 حالة وفاة.وفي السياق ذاته، اعتدى عدد من الإسرائيليين داخل أحد أحياء مستوطنة بني براك على عناصر شرطة الاحتلال، الذين يتابعون تطبيق تعليمات الإغلاق الشامل.ووقعت الاشتباكات خلال محاولات الشرطة الإسرائيلية لمنع التجمعات والصلاة وفق تعليمات بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بعد تفشي كورونا داخل بني براك، ووجود تقديرات تشير إلى أن المدينة بها نحو 75 ألف مصاب.من جانبها، أعلنت بلدية مستوطنة إيلات الإسرائيلية أنها نقلت قسرا بعض الإسرائيليين إلى أحد المستشفيات للعزل الصحي، بعد انتهاكهم تعليمات الحجر المنزلي.