تداول 21 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن إجمالى حركة السفن بالميناء بلغ 21 سفينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكر المركز الإعلامى للهيئة في بيان اليوم، أن الميناء استقبل 10 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينة حاويات، و10 سفن بضائع عامة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3360 طنا مولاس، و27 ألفا و965 طن يوريا، و1588 طن كلوريد كالسيوم، 6 آلاف و900 طن سماد سائل، 3 آلاف و400 طن كسب صويا، وشملت حركة الوارد من البضائع العامة 2998 طن خشب زان، و9 آلاف و62 طن قمح، و606 أطنان فول و27 ألفا و300 طن ذرة، و5 آلاف و159 طن حديد صاج.وأضاف المركز أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 606 حاوية مكافئة منها 196 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 4745 طنا، تشمل فواكة (برتقال وفراولة) وخضروات (بطاطس وبازلاء وخضار مشكل وسبانخ وبامية وملوخية) يتم تصديرها إلى كلا من السعودية والأمارات وبريطانيا وهولندا وألمانيا وسيريلانكا، وبلغ إجمالى الحاويات الوارد 456 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1780 حاوية مكافئة.وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، بلغ 177 ألفا و155 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 144 ألفا و469 طنا، مشيرا إلى أن الميناء غادره فطارين بحمولة إجمالية 2746 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، و653 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38 ألفا و801 طن من البضائع العامة منها عدد 66 سيارة نقل محملة بـ 2889 طن قمح.