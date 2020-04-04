ترحيب بقرار صرف الحقوق المالية لعمال النقل العام لمواجهة كورونا

رحبت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، بقرار رئيس الهيئة اللواء رزق علي، بتشغيل السائقين والكمسارية يوم، وإعطائهم إجازة اليوم التالي، وذلك مع صرف كافة حقوقهم المالية من رواتب ثابتة، وكذلك الدعم من جانب الهيئة بما قيمته 50% من الحوافز حسب الإيراد الذي يحققونه من عملهم على مدار اليوم، مع تحمل الهيئة جزء كبير من تلك الحقوق المالية.وقال صبري عبدالعظيم نائب رئيس النقابة العامة، إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي قررتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بدعم تلك الفئة وعدم الإنتقاص من حقوقهم، وكذلك اتخاذ ما يلزم من قرارات تحقق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم خلال العمل.وأضاف عبدالعظيم، أن عمال هيئة النقل العام من أكثر الفئات الداعمة للدولة المصرية وقت الأزمات والمحن، من خلال مواصلة عملهم بصدق، وعدم الإنسياق وراء أي تحريض من جانب أعداء الدولة المصرية.