رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ترحيب بقرار صرف الحقوق المالية لعمال النقل العام لمواجهة كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 08:27 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
رحبت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، بقرار رئيس الهيئة اللواء رزق علي، بتشغيل السائقين والكمسارية يوم، وإعطائهم إجازة اليوم التالي، وذلك مع صرف كافة حقوقهم المالية من رواتب ثابتة، وكذلك الدعم من جانب الهيئة بما قيمته 50% من الحوافز حسب الإيراد الذي يحققونه من عملهم على مدار اليوم، مع تحمل الهيئة جزء كبير من تلك الحقوق المالية.

وقال صبري عبدالعظيم نائب رئيس النقابة العامة، إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي قررتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بدعم تلك الفئة وعدم الإنتقاص من حقوقهم، وكذلك اتخاذ ما يلزم من قرارات تحقق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم خلال العمل.

وأضاف عبدالعظيم، أن عمال هيئة النقل العام من أكثر الفئات الداعمة للدولة المصرية وقت الأزمات والمحن، من خلال مواصلة عملهم بصدق، وعدم الإنسياق وراء أي تحريض من جانب أعداء الدولة المصرية.

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات اليوم السبت

الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إيطاليا قد يكون 12 مليونًا

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إيطاليا قد يكون 12 مليونًا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. «أليس فى بلاد العجائب» على قناة الثقافة باليوتيوب

كتب نادرة فى «سلسلة التراث» عبر بوابة الثقافة مجانًا

هل شهد المجتمع مسيرات ضد الأوبئة مثل أحداث الإسكندرية؟.. مؤرخون يجيبون

موسى حوامدة: أقضي عزلتي في قراءة «وحدة الأدب والفن»