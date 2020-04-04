الديهي يطالب بالتحقيق مع مدير معهد الأورام: «جاب لنا إحباط»

طالب الإعلامي نشأت الديهي، بالتحقيق مع الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، بسبب تصريحاته أمس التي قال فيها إن كل المستشفيات فيها إصابات بفيروس كورونا، مردفًا: "هو أي كلام بيقوله وخلاص؟ جاب لنا إحباط".وأضاف خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "مدير معهد الأورام عمل زوبعة وأصاب المصريين بإحباط شديد، بعد تعليقاته على اكتشاف 15 حالة إصابة بين الأطقم الطبية، وحديثه عن أن سبب الإصابة طبيب يعمل بمستشفى آخر".كما استنكر الديهي، قيام بعض المواطنين بخرق قرارات حظر التجوال وإغلاق المساجد، وفتح مسجد في حدائق أكتوبر والصلاة به.وأضاف: "لهؤلاء المواطنين ومن قاموا بفتح المسجد، أنتم مؤمنين وتفهموا في الفقه والشرع أكثر ممن أصدروا القرارات؟"، مطالبًا بتطبيق قانون الطوارئ عليهم فورًا.