رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسام راضي: تطهير وتعقيم مؤسسة رئاسة الجمهورية (فيديو)

السبت 04/أبريل/2020 - 08:24 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
رباب الأهواني
طباعة
أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم تطبيق إجراءات تعقيم وتطهير مؤسسة رئاسة الجمهورية وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالنسبة أيضا للمترددين على مؤسسة الرئاسة.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الوقائية للعاملين بالمواقع من خلال تواجد عيادة طبية لمتابعة الحالة الصحية لهم وإحكام تنقل العمال.

وأوضح أنه تم تأجيل الافتتاحات للمشروعات القومية الكبرى ولكن معدلات الإنشاء والخطة التنفيذية للمشروعات القومية مستمرة كما هي، موضحا أن المشروعات القومية لها أهداف استراتيجية عظيمة ومن ضمنها الانتقال إلى عصر الرقمنة، مؤكدا أن معدلات الإنجاز مستمرة ونتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف تكشف حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبل

ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات اليوم السبت

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إيطاليا قد يكون 12 مليونًا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. «أليس فى بلاد العجائب» على قناة الثقافة باليوتيوب

كتب نادرة فى «سلسلة التراث» عبر بوابة الثقافة مجانًا

هل شهد المجتمع مسيرات ضد الأوبئة مثل أحداث الإسكندرية؟.. مؤرخون يجيبون

موسى حوامدة: أقضي عزلتي في قراءة «وحدة الأدب والفن»