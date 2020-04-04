بسام راضي: تطهير وتعقيم مؤسسة رئاسة الجمهورية (فيديو)

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم تطبيق إجراءات تعقيم وتطهير مؤسسة رئاسة الجمهورية وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالنسبة أيضا للمترددين على مؤسسة الرئاسة.وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الوقائية للعاملين بالمواقع من خلال تواجد عيادة طبية لمتابعة الحالة الصحية لهم وإحكام تنقل العمال.وأوضح أنه تم تأجيل الافتتاحات للمشروعات القومية الكبرى ولكن معدلات الإنشاء والخطة التنفيذية للمشروعات القومية مستمرة كما هي، موضحا أن المشروعات القومية لها أهداف استراتيجية عظيمة ومن ضمنها الانتقال إلى عصر الرقمنة، مؤكدا أن معدلات الإنجاز مستمرة ونتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.