أبوشقة: يجب أن تكون الأحزاب السياسية داعمة للدولة لمواجهة كورونا

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه ولابد أن تكون الأحزاب السياسية داعمة للدولة، ومن الأدوار المهمة هي مساندة الدولة في الأزمات حتى وإن كان هناك خلاف سياسي مع الدولة.وأشار "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، مع الإعلامية رانيا هاشم، المُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أنه لابد من اتحاد الأفكار والقوى تجاه مكافحة العدوى، والقضاء على الفيروس المنتشر حول العالم.وأضاف: أن الدولة المصرية واجهت الوباء باتخاذ إجراءات للوقاية، مؤكدًا أن إجراءات مصر الاحترازية تجاوزت الحدود المصرية، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الفيروس كارثة يواجها العالم.وأكدت الإعلامية رانيا هاشم، أن حزب الوفد شارك في توفير مطهرات ومواد التعقيم ليس في القاهرة فقط ولكنه على كافة المحافظات لانتشاره الكبير على مستوى المحافظات.