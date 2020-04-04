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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جمعية الكشافة البحرية بالأقصر تشن حملة لتطهير ورش مراكز الشباب

السبت 04/أبريل/2020 - 08:23 م
حملة لتطهير ورش مراكز
حملة لتطهير ورش مراكز الشباب
هدى الأمير
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شنت جمعية الكشافة البحرية بالأقصر، اليوم السبت، حملة لتطهير ورش عدد من مراكز الشباب بمراكز محافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

يأتى ذلك كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19.

وشملت الحملة رش وتطهير كلا من مراكز الشباب الآتية:- مركز شباب العوامية المطور، نجع الخطباء، الحسينات المطور بالطود، مركز شباب الطود الطور، ووحدة التضامن الاجتماعى بنجع الخطباء، بالتنسيق مع حفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضه بالأقصر، ضمن حملة تطهير ورش مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ضد فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الحملة عدد 90 كشاف وجوال على مستوى مدينة الأقصر والطود، تحت إشراف كلا من القادة محمد الرملى مصطفى رئيس الجمعية، والمستشار عز الدين رشدى عضو مركزى سابق، والقائد خالد مصطفي حميد مفوض عام، القائد يوسف فريد يوسف مفوض تدريب، القائد عبد الهادى محمد الصغير، القائد إبراهيم أبو العباس سعيد، القائد منصور عبد اللاهي، والقائد سامى نجيب، والقائد ميلاد ذكرى، وذلك بالتعاون مع يوسف خليفه المسئول عن الرش والتعقيم.

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