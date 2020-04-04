حجز مسئول مستودع بوتاجاز بالحوامدية لبيعه بأكثر من السعر الرسمى

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حجز مدير مسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة الحوامدية، 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول اتهامه ببيع اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين تفيد قيام مدير مسئول عن مستودع اسطوانات بوتجاز، بحجب كمية من الاسطوانات بلغ عددها 480 اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى بقيمة مالية قدرت بـ 129600 جنيه تقريبًا، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم ضبط المدير وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

