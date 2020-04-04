حبس صاحب مخزن لحيازته 133 ألف قطعة مستلزمات طبية حجبها عن الأسواق

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، بتجديد حبس صاحب مخزن ضبط بحوزته 133 ألف قطعة مستلزمات طبية حجبها عن الأسواق، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحجبه عن التداول كمية قدرها 133140 جهازا وقطعة مستلزمات طبية "جوانتى – جهاز قياس حرارة" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.