وفاة حارس رئيس الوزراء الإيطالى بكورونا

توفي اليوم السبت، أحد عناصر حماية رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إثر إصابته بفيروس كورونا "كوفيد- 19".وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن إصابة ضابط الشرطة جورجيو جوستاماشيا، 52 عاما، بالفيروس ثبتت منتصف مارس الماضي، لكنه لم يكن في حالة احتكاك مباشر مع كونتي، قبل تركه لمهامه من أجل العلاج.وبعد ثبوت إصابة جوستاماشيا، منتصف مارس، خضع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، لفحص طبي أظهر عدم إصابته بالفيروس.من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ومفوض الشئون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية، باولو جنتيلوني، إن جوستاماشيا كان ضابط شرطة مثاليا، مضيفاـ في تغريدة عبر موقع "تويتر": "أشاطر أسرته وزملائه ألمهم".وكانت السلطات الإيطالية أعلنت في آخر إحصائية، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفا و681، والإصابات إلى 85 ألفا و388 حالة.