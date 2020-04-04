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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس المكسيكى يدعو السعودية وروسيا لإنهاء حرب أسعار النفط

السبت 04/أبريل/2020 - 08:13 م
الرئيس المكسيكي أندريس
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل
وكالات
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دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم السبت، كلا من روسيا والسعودية، للتوصل سريعا لاتفاق وإنهاء "الحرب الدائرة" بينهما على أسعار النفط لتجنب تفاقم الأزمة.

وشهدت المكسيك ودول أخرى، انخفاضا هائلا في أسعار صادراتها النفطية في الأسابيع الماضية، بعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في انخفاض حاد في الطلب: بينما لم تتوصل الدول الكبرى المنتجة للنفط لاتفاق عن كيفية الاستجابة لذلك.

وقال لوبيز أوبرادور: "كيف يتسنى لروسيا والسعودية عدم التوصل لاتفاق لوقف تدهور أسعار النفط الذي يعمق من الأزمة؟".

وقالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي، يوم الجمعة: إن أسعار النفط لن تظل على هذا الانخفاض وإن انهيار الأسعار لا يبرر تغيرا في الاستراتيجية.

وتعمل "أوبك+" على خفض غير مسبوق للإنتاج النفطي، يعادل حوالي 10% من المعروض العالمي أو عشرة ملايين برميل يوميا، وهو ما تتوقع الدول الأعضاء أن يكون جهدا عالميا يشمل الولايات المتحدة.

ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 18 عاما في 30 مارس، بسبب تراجع الطلب جراء إجراءات العزل العام التي اتخذتها الحكومات لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وفشل "أوبك" والمنتجين الآخرين بقيادة روسيا في تمديد صفقة سابقة، بشأن قيود الإنتاج التي انتهت في 31 مارس، علما أن واشنطن لم تلتزم حتى الآن بالانضمام إلى هذا الجهد.

وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، السعودية مسئولية انهيار الأسعار، فيما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتبارا من الأول من أبريل، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.

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