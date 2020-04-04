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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

681 وفاة جديدة فى إيطاليا بسبب «كورونا»

السبت 04/أبريل/2020 - 08:07 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم السبت، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفع بواقع 681 ليصل إلى 15362.

وتعد الزيادة في الإصابات هي الأقل إلى حد ما، من تلك التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية، في حين تراجع للمرة الأولى عدد المرضى الذين يخضعون للعناية المكثفة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 124 ألفا و632 من 119 ألفا و827 يوم الجمعة بزيادة 4805 حالات، وهي زيادة طفيفة بالقياس مع الأرقام التي أعلنت في الأيام الماضية وهو ما يبعث على الأمل في أن يكون انتشار المرض قد بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار.

وأعلن شفاء 20996 شخصا يوم السبت مقابل 19758 في اليوم السابق.

ويخضع 3993 شخصا للعناية المكثفة، في انخفاض في أعدادهم من 4068 في السابق لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيه العدد الإجمالي لتلك الحالات منذ تفشي الوباء في شمال إيطاليا في 21 فبراير.

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