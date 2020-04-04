باحثة: هكذا يدمر كورونا جهاز المناعة للإنسان (فيديو)

قالت الدكتورة آية محمد، الباحثة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، إن فيروس كورونا المستجد، عندما يصيب الأطفال يدخل إلى الحويصلات الهوائية التي تسمح للرئة بالتنفس.وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، مع الإعلامية دينا رامز، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفيروس يقوم بتكوين أجسام تثير الجهاز المناعي وتحاول الأجسام المضادة الدفاع عن الجسم وتذهب إلى الحويصلات الهوائية وتحاول قتل الفيروس، ثم تقوم بعد ذلك بتدمير الحويصلات الهوائية خلال تلك العملية.وتابعت: أن مناعة الأطفال تعتبر في مرحلة التكوين وتوصف بأنها أولية وتجعل الفيروس يؤثر فيهم، لافتة إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر تعرضا للوفيات بعد الإصابة بفيروس كورونا.