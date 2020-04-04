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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لمكافحة كورونا.. الإمارات تساهم في بناء أكبر وحدة عناية مركزة بالعالم (فيديو)

السبت 04/أبريل/2020 - 08:00 م
جريدة الدستور
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حولت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" مركز "إكسل لندن" المملوك لها إلى واحد من أكبر المستشفيات المجهزة بغرف إنعاش لمكافحة كورونا في العالم، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية.

يأتي ذلك ضمن مبادرات دولة الإمارات الإنسانية لمواجهة فيروس كورونا حول العالم.

شارك الجيش البريطاني وقطاع الصحة، في افتتاح المركز في 9 أيام بإمكانية استيعاب 4000 شخص ومن المتوقع أن يستقبل المستشفى، المرضى اعتبارا من الأسبوع المقبل وسيجري استخدامه لتوفير الرعاية للمصابين بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا المستجد بجانب تأمين كافة أشكال الدعم الضرورية لتسهيل عملية تقديم الرعاية للمرضى.

ومنذ استحواذ "أدنيك" على المركز عام 2008 عملت على توسعة وتطوير البنى التحتية للمركز ما ساهم في تعزيز جاهزيته ومرونته وتوظيف مرافقه عند الحاجة في أوقات الأزمات.

ويندرج هذا التعاون وفق إستراتيجية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض الرامية لدعم كافة المبادرات الوطنية والدولية التي من شأنها الحد من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وذلك عبر توفير كافة الإمكانات والمرافق والبنى التحتية المتاحة للجهات ذات الاختصاص على الصعيدين المحلي والدولي.


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