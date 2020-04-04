دبى تشدد القيود على الحركة لمدة أسبوعين لمجابهة «كورونا»

أفادت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، بأن دبي أعلنت تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتبارا من الساعة الثامنة مساء لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت الوكالة إن دبي قررت اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة وحذرت المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية.وأضافت أن العمل سيستمر في منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبر ماركت، وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.وسجلت الإمارات ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 1505 حالات.