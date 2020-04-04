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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحة تونس تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات بعد انقضاء الحجر الصحي

السبت 04/أبريل/2020 - 08:03 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال وزير الصحة التونسي، اليوم السبت، إنه سيتعين على المواطنين ارتداء الكمامات بصفة إجبارية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي العام.

وأضاف الوزير عبد اللطيف المكي في جلسة استماع في البرلمان أن أكثر من عشرة ملايين تونسي سيكونون مجبرين على ارتداء الكمامات الواقية في الفترة اللاحقة للحجر الصحي تحسبا لظهور موجة جديدة من العدوى، متابعا: "نحن بصدد التشاور بشأن مواصفات الكمامة الواقية... لن نعود إلى الحياة العادية بسهولة".

واستكمل: "لن نعتمد الكمامات ذات الاستعمال الواحد لأن هذا يصطدم بأزمة التزويد كما سيخلق إشكالا بيئيا ويتسبب في العدوى"، مضيفا أنه لا بد أن نعول على مصانعنا ومصانع النسيج أيضا. يمكن كذلك للخياطين في الأحياء أن يساعدوا في خياطة الكمامات باعتماد المعايير الصحية.

وتشهد تونس حالة من الاستقرار النسبي في تزايد نسبة الاصابات المؤكدة، غير أن الوزير أعلن سابقا خشيته حصول انتكاسة بسبب خروقات للحجر الصحي العام.

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