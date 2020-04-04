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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يوزع 50 ألف شنط مواد غذائية في الأقصر

السبت 04/أبريل/2020 - 07:54 م
شنط مواد غذائية
شنط مواد غذائية
أشرف لاشين
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أعلن حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر، استعداداه لتوزيع 50 ألف شنط مواد غذائية مجانية، لدعم العمالة غير المنتظمة، وتوزيعها في قرى ومراكز المحافظة للفئات المستحقة والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة الأقصر، برئاسة النائب محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة، إن الفعالية يشارك فيها قيادات وأعضاء الحزب وأمناء الأمانات النوعية والمراكز والأقسام على كل أسرة تعطل عائلها عن العمل لكونه ضمن العمالة غير المنتظمة بسب فترة حظر التجول، دعما للمواطنين حيث يجرى العمل على قدم وساق في جميع المستويات التنظيمية بأمانة الحزب بالأقصر وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لدعم الفئات المستحقة.

وأشارت أمانة الحزب بالمحافظة، إلى إنها ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة الرمضانية المختلفة التي تنفذها أمانة الحزب بالمحافظة، برعاية من رئيس الحزب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، مضيفة إلى تواصل دور الحزب المجتمعي في مساعدة الفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل، والتواصل من خلال أنشطته المختلفة مع كافة فئات المجتمع.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وأيضًا المساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقري والمراكز في المحافظات على الفئات والأسرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

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