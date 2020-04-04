سمر مرسى تقع فى غرام شريف منير فى «ونحب تاني ليه»

تواصل الفنانة سمر مرسي، تصوير أحداث دورها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي من المقرر عرضه على قناة "أبوظبي" رمضان المقبل، حيث عرضت قناة أبوظبي برومو تشويقيا للعمل.وتجسد سمر دور فتاة تنتمي للطبقة المتوسطة، حيث تعمل لدى شريف منير ضمن أحداث المسلسل كمساعدته الشخصية، وتقع في غرامه، وتدور الأحداث ضمن قالب اجتماعي لايت.المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع، ويعاني منها معظم الأزواج.مسلسل "ونحب تاني ليه" من إنتاج سينرجي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، سوسن بدر، وكريم فهمي.