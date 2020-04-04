رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تتخطى 277 ألف إصابة بكورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 07:11 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
طباعة
أعلنت الولايات المتحدة، السبت، تخطي إجمالي عدد الإصابات لديها بفيروس كورونا المستجد 277 ألف حالة حتى الآن.

وكانت ولاية نيويورك، أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 630 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية فقط في أعلى معدل يومي، ليصل إجمالي الوفيات بالولايات وحدها إلى 3565 حالة فيما تخطت الإصابات 100 ألف إصابة حيث تعد أكبر منطقة موبوءة في الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما تحتل إيطاليا المركز الأول من حيث عدد الوفيات بحوالي 15 ألف حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفى شائعة عودة صلاة الجمعة والجماعة الأسبوع المقبل

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ مع بديل أحمد فتحي

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إيطاليا قد يكون 12 مليونًا

الرئيس السيسي: مصر تتضامن مع حكومات وشعوب العالم فى محاربة فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

هل شهد المجتمع مسيرات ضد الأوبئة مثل أحداث الإسكندرية؟.. مؤرخون يجيبون

موسى حوامدة: أقضي عزلتي في قراءة «وحدة الأدب والفن»

سيد الوكيل: الذاكرة الأدبية لا تختزن إلا بالعمل المتفرد والنادر

وليد علاء الدين: هذه واحدة من اللحظات التى تبدو فيها الحصانة محض وهم