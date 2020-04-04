الولايات المتحدة تتخطى 277 ألف إصابة بكورونا

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، تخطي إجمالي عدد الإصابات لديها بفيروس كورونا المستجد 277 ألف حالة حتى الآن.وكانت ولاية نيويورك، أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 630 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية فقط في أعلى معدل يومي، ليصل إجمالي الوفيات بالولايات وحدها إلى 3565 حالة فيما تخطت الإصابات 100 ألف إصابة حيث تعد أكبر منطقة موبوءة في الولايات المتحدة.يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما تحتل إيطاليا المركز الأول من حيث عدد الوفيات بحوالي 15 ألف حالة.