خالد الطوخى يكتب: «الطاقة الإيجابية» فى مواجهة فيروس كورونا

منذ تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، ومع تطوره السريع الذى جعله يتحول من مجرد حالات ظهرت فى الصين إلى وباء يجتاح العالم بمعنى الكلمة، انهار جميع المفاهيم التى ظل بعض الدول يتشدق بها لسنوات، خاصة مفاهيم القوى العظمى والسيطرة على الاقتصاد العالمى.

ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة العلاقات الاجتماعية فى جميع أنحاء العالم بشكل لافت للنظر، واختلف شكل وحجم ونوع تعامل الدول مع الأزمة، وهنا يستوقفنى فى هذا الصدد هذا التعامل المشرف الذى يدعو للشعور بالارتياح الذى قامت به- ولا تزال- أجهزة الدولة المصرية. فقد التزمت الحكومة منذ البداية بالانحياز التام للمواطن، فاتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والقرارات الفورية بشأن تأمين المواطنين وتأمين المنشآت، ولا تزال تتخذ إجراءاتها بشكل تصاعدى حسبما تتطلبه الظروف، وبناء على ما يقتضيه الوضع الراهن، ووفقًا لحجم الأزمة على أرض الواقع بعيدًا عن أساليب التهويل أو التهوين، مما جعل المواطن البسيط يشعر بأنه له قيمة حقيقية، وله أهمية وأن الدولة تفعل كل ما فى وسعها من أجل أن تتجاوز أزمة كورونا بأقل خسائر ممكنة، سواء بالنسبة للمواطنين أو المنشآت.

واستوقفتنى فى تعامل الدولة مع الأزمة دعوة المواطنين للبقاء فى منازلهم حماية لأنفسهم ولأسرهم ولبلدهم بالكامل، خاصة أن الدول التى لم تلتزم بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بالبقاء فى البيوت تفشى بها الوباء وحصد أرواحًا بالآلاف، وخير مثال على ذلك ما تعرضت له إيطاليا حيث لم يلتزم الشعب بالتحذيرات، ولم يلتزم المواطنون بالبقاء فى البيت، فكانت النتيجة مأساوية بمعنى الكلمة.

وهنا ومع التزام المواطن لمصرى بالبقاء فى البيت، ترتب عن ذلك العديد من التغيرات فى العلاقات الاجتماعية، فتفجرت التعاملات الإنسانية التى أصبحت تربط بين الناس بعضهم بعضًا والناس بالدولة، وأصبحت مظاهر ومفردات الطاقة الإيجابية هى السمة السائدة بين الجميع، خاصة أن الأزمة كشفت عن المعدن النفيس للمواطن المصرى، وفجّرت معها طاقات الشباب فى العلاقات الإنسانية والعمل العام الذى يعتمد فى المقام الأول على تفجير الطاقة الإيجابية، وطرد كل ما يمكن أن يبعث على الطاقة السلبية، فرأينا الشباب فى صدارة المشهد خاصة مع كل مبادرة جديدة يتم إطلاقها، فرأينا مجموعة من الشباب يجهزون أماكن كاستراحات لكبار السن أمام مكاتب البريد للتخفيف عنهم أثناء وقوفهم طوابير لصرف المعاشات، وشاهدنا شبابًا يطوف الشوارع بسياراتهم لمساعدة أى مواطن يرغب فى العودة إلى منزله قبل بدء حظر التجول بالمواصلات العامة والخاصة.

لقد تسببت أزمة كورونا فى بث روح العمل العام والتكافل الاجتماعى، وخلق حالة خاصة جدًا يفوح منها عبق الطاقة الإيجابية، وحتى نضع أيدينا على قيمة الطاقة الإيجابية فى المجتمع، ينبغى النظر فى تلك التعريفات التى وضعها المتخصصون للطاقة الإيجابية، خاصة أن البعض يرى مفهوم الطاقة الإيجابية بشكل عام أنها تمثل التوازن فى الدماغ. فكلما كان هناك توازن فى مكونات الدماغ كان من الأسهل حل المشكلات التى تواجه الإنسان، كما أنه سيعانى بشكل أقل فى حالة مواجهة مشكلات مختلفة فى الحياة، وغالبًا ما تكون الطاقة السلبية أو عدم التوازن فى الدماغ وراء العديد من المشاكل التى يواجهها الأشخاص فى حياتهم، ولذلك فإن الحرص على الإيجابية والحفاظ عليها يعود بالكثير من الفوائد فى الحياة، خاصة فى الأوقات الصعبة وعند مواجهة الأزمات بعكس ما يترتب على الطاقة السلبية.

ومن خلال التجربة على أرض الواقع، فإن امتلاك الطاقة الإيجابية أو التحلّى بالسلوك الإيجابى يعد أمرًا فى غاية الأهمية، وينعكس بشكل كبير على جميع مجالات العمل والصحة والعلاقات الاجتماعية أيضًا. ففى حالة الشعور بالإحباط وامتلاك نظرة سلبية حول بعض الأمور لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن السلوك هو ما يمثل الإنسان، وبالتالى فإن الالتزام بالسلوك الإيجابى سيقود الإنسان للتخلص من الأزمات التى تواجهه فى الحياة نتيجة الأزمات الطارئة التى لا يكون له أى دخل فيها، لذا فإن التحلى بالسلوك الإيجابى يعود على المواطن وعلى المجتمع أيضًا بالنفع، وبالعديد من الفوائد التى من بينها بكل تأكيد الحصول على الفرص الإيجابية، والحصول أيضًا على فرص للشعور بالذات، لأنه يقوم بالفعل بشىء نافع ومفيد للمجتمع بالكامل، كما أن الطاقة الإيجابية تسهم أيضًا فى التعافى من الأمراض بشكل أسرع والحصول على مظهر خارجى مثير للاهتمام، بل والحصول أيضًا على حياة ناجحة بشكل عام.

أما بالنسبة لكيفية جذب الطاقة الإيجابية للحياة، فقد يكون من الصعب الخروج من دوامة الطاقة السلبية فى حالة مداهمتها حياة الإنسان، إلا أن هناك العديد من الطرق التى تساعدنا على جذب الطاقة الإيجابية إلى حياتنا، ومنها على سبيل المثال الالتزام بعادات التفكير الإيجابى الذى يسهم فى رفض الطاقات السلبية وإلغائها من الحياة، وهنا فإننى أرى أنه من أجل التمكن من العيش بإيجابية يجب الالتزام بإعطاء الأولوية للمشاعر الشخصية والمعتقدات التى من شأنها إعلاء القيم النبيلة.

ويمكننا بسهولة متابعة الطاقة الإيجابية التى تفجرت بين الشباب، وهى تلك التى يمكن تحويلها إلى ثقافة اجتماعية عامة إذا آمنا بها وتعاملنا معها باعتبارها قيمة مضافة لحياتنا الاجتماعية بصفة عامة. فالعلاقات بموجب هذه الطاقة تسير على منوال تصاعدى فى التأثير فى الآخر، وهنا يأتى دور البيئة الاجتماعية فى إنتاج تلك الطاقة الإيجابية، وذلك حينما تكون محفزة، وبالتالى فإنه يحدث العكس إذا كانت مثبطة، فيما يكون تأثير الطاقة الإيجابية اجتماعيًا رغم أنها نتيجة تصرف فردى فى المقام الأول.

والطاقة الإيجابية تتولد من خلال الإيمان بالشىء، فعندما نؤمن بشىء نعطيه الثقة وبالتالى يكون لدى الفرد حافز يحول جميع قدراته وإمكاناته إلى طاقة إيجابية منتجة، وللطاقة الإيجابية دور كبير فى ترسيخ وقبول فكرة العمل الجماعى، والعمل بروح الفريق الواحد والإيمان بفاعلية.

والإيجابية لها تأثير ثنائى الأبعاد. فهى تقع دائمًا بين الفرد والمجتمع، الأمر الذى يضع أيدينا على مسألة فى غاية الأهمية فى أنواع الطاقة الإيجابية، الأول يسمى بالإيجابية الفردية التى تشتمل على الارتقاء بالنفس وتطويرها، أما الثانى فهو ما يسمى الإيجابية الاجتماعية أو الجماعية، وهى قدرة الفرد على التفاعل مع قضايا مجتمعه والمشاركة فى الأحداث وصنع القرار، وعلى وجه الدقة فى أوقات الأزمات والشدائد، فلا بد أن تكون هناك مبادرة من جانب أى إنسان لكى يكون إيجابيًا تجاه نفسه وتجاه البيئة المحيطة به، ألا وهى مسئوليته الاجتماعية تجاه هؤلاء الأفراد الذين يعيش بينهم ويتفاعل معهم.

والمعروف أننا كأفراد نختلف فى درجة إيجابيتنا نحو الأحداث المحيطة بنا، كما أن المجتمعات أو البيئات المحيطة تختلف هى الأخرى، وهنا تبرز أهمية تحقيق الإيجابية فى البيئة المحيطة فنجدها تتوقف على عدة أشياء، أولها روح المبادرة، فالمجتمع الخامل هو الذى يتصف أفراده بالخمول أيضًا، ولا يستطيع الإنسان التأثير فى البيئة المحيطة به إلا إذا توافرت له المعرفة والاطلاع المستمر، كما أن الشخص المحب للتجربة والاكتشاف، يسهم بقدر كبير ويحدث أثرًا فى بيئته المحيطة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن كثيرًا من الناس لا يعلم كيف يكون إيجابيًا فى مختلف تفاصيل حياته، ولا يعلم كيف يفعل هذا ولا يدرك أن الإيجابية مهارة مثل باقى المهارات التى تكتسب بالتعلم والتطور المستمر، فالأمر كله يندرج تحت عاملين أساسيين هما: طريقة التفكير وطريقة التصرف، وكلاهما قابل للتغيير والتطوير، أى أن الإيجابية ما هى إلا مزيج من طريقة تفكير الشخص وطريقة تصرفاته التى يسلكها.

فإذا ظل الإنسان يعتنق نفس الأفكار التى اعتاد عليها، فسوف ينعكس بالطبع على البيئة التى تحيط به والتى يعيش بداخلها، وبالتالى يكون إيجابيًا كما نرى الآن فى قطاعات عديدة من أفراد المجتمع فى ظل تفشى فيروس كورونا، وما ترتب عليه من أزمة طاحنة خيمت بظلالها على العالم كله.

