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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أطباء للمواطنين: «يا إما تقعد فى البيت أو فى العناية المركزة»

السبت 04/أبريل/2020 - 07:04 م
أطباء
أطباء
إيهاب مصطفى - زينب صبحى - هاجر رضا - إسلام أبوالمج
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شدد أطباء ومتخصصون على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية، بأقصى درجة، مع وصول مصر لرقم «١٠٠٠» مصاب بفيروس «كورونا المستجد»، حتى نتجنب دخول المرحلة الثالثة الأشد خطورة فى مراحل انتشار الفيروس، إذ يصعب معها تعقب مصدر العدوى بسبب وجود أكثر من بؤرة إصابة رئيسية تتمدد بالتزامن فى أكثر من مكان، ما يعنى تضخم شجرة الإصابات بشكل يفوق قدرة النظام الصحى على استيعابه.
وأكد أطباء، تحدثوا لـ«الدستور»، ضرورة وقف تسارع انتشار الفيروس خلال الأيام المقبلة، حتى لا ندخل إلى «سيناريوهات مؤلمة» مثل بعض الدول، مشيرين إلى أهمية تجنب الاختلاط، والجدية فى تنفيذ سياسة التباعد الاجتماعى، والحفاظ على النظافة الشخصية.

وقال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المرحلة الثالثة يصعب فيها تعقب مصدر العدوى، وبمجرد انتشار الفيروس يصبح معديًا للغاية، ومن ثم لا يمكن السيطرة على الانتشار عمليًا إذ يكون هناك العديد من مجموعات العدوى الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد. وتوقع الدكتور عبدالرحمن خيرى، أستاذ الطب الوقائى رئيس قسم الطوارئ بمستشفى إسنا بالأقصر، ارتفاع نسبة الإصابات بنحو ٣٠٪، بعد الزيادة التى حدثت فى أعداد المصابين بالعدوى، وزيادتها على مستوى العالم لتتخطى مليون شخص.
ونصح «خيرى» المصريين بالالتزام بإجراءات الوقاية لتجنب السيناريو الأسوأ، قائلًا: «يا تقعد فى البيت يا تقعد فى العناية»،

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