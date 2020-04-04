القمص إبراهيم يناقش سفر طوبيا «أون لاين»

ناقش القمص إبراهيم إبراهيم حنا، راعي كنيسة القديس مارمرقس بالنمسا، اليوم السبت، تأملات روحية في سفر طوبيا بالكتاب المقدس، في الأسبوع السادس من الصوم الكبير "أون لاين".وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.