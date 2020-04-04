إيقاف إيناس عزالدين عن الغناء بعد ادعائها الإصابة بكورونا

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة المطرب هاني شاكر، تحويل المطربة إيناس عزالدين نجمة برنامج اختيار المواهب الشهير «آراب أيدول» إلى التحقيق.وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسقيين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن مجلس النقابة في اجتماعه الأخير قرر إحالة المطربة إيناس عزالدين إلى التحقيق وبناء عليه وقفها عن الغناء، بسبب ادعائها المرض وإصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وإثارة الذعر بين جمهورها، ونشرها عددًا من الفيديوهات التي تسىء لسمعة مصر عبر حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.